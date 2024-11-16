Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. Він зазначив, що вогонь вже загасили рятувальники.

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Що відомо про пожежу на ринку "Десна"

Павло Петров зазначив, що в Дніпровському районі на вулиці Кибальчича сталося загоряння в торгівельному павільйоні розміром 30 на 20.

Пожежу вже ліквідовано на площі 50 метрів квадратних, було залучено 20 рятувальників, а також 6 одиниць техніки. Попередньо постраждалих немає,

– розповів речник ДСНС.

Окрім того, у ДСНС також окремо розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло о 18:44. Займання ліквідували о 19:50.

Як пожежники ліквідували вогонь на ринку "Десна" / Фото ДСНС

"Після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці", – зазначили в службі.

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До цього про пожежу на ринку "Десна" на житловому масиві Воскресенка писали в місцевих телеграм-каналах. Там також ширили відео, як займання намагаються ліквідувати пожежники.

Як гасили пожежу на ринку "Десна": дивіться відео

Місцеві пабліки писали, що горіло декілька контейнерів на ринку. Спецслужби намагалися приборкати вогонь.

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До речі, раніше у Києві палав ресторан "Євразія" на Берестейському проспекті. Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували; постраждалих немає.