Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, аналитик Андрей Харук. По его словам, на самом деле воспламенение двигателя российского МиГ-31К на белорусском аэродроме Мачулищи – довольно обыденное событие.

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Как отметил аналитик, это вполне возможно при использовании воздушного судна.

Вообще авария боевого самолета – это ситуация совсем не чрезвычайная или экстраординарная. Это нормальная практика: если самолеты летают, то они терпят аварии. Это вопрос статистики,

– сказал Харук.

Могла ли авария МиГ-31 сорвать планы россиян по ракетной атаке

25 декабря на всей территории Украины трижды объявляли воздушную тревогу. Как сообщал телеграмм-канал "Беларускі Гаюн", дважды в Беларуси активизировались российские МиГ-31К.

По словам военного эксперта, если бы россияне намеревались нанести ракетный удар по Украине, то вряд ли бы их остановил инцидент с двигателем одного из самолетов.

"Вспомним один из последних больших ракетных обстрелов, когда перед этим были выведены из строя самолеты на российских авиабазах Дягилево и Энгельс. Тогда это не заставило россиян пересмотреть свои планы. Также авария МиГ-31К не заставила бы россиян отказаться от своих намерений", – сказал Харук.

Обратите внимание! Самолеты МиГ-31К могут служить носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинские средства ПВО, к сожалению, не могут перехватить.

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Позитив для Украины

В то же время, по словам аналитика, если самолет после пожара двигателя будет выведен из строя на длительное время, это станет "небольшим облегчением" для Украины.

Таких носителей ракет "Кинжал" у воздушно-космических сил России немного – всего-навсего около 20. Потеря Россией даже одного такого самолета по технической причине – это позитив для Украины,

– подчеркнул Харук.

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