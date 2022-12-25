Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, аналитик Андрей Харук. По его словам, на самом деле воспламенение двигателя российского МиГ-31К на белорусском аэродроме Мачулищи – довольно обыденное событие.
Обратите внимание По всей Украине на Рождество трижды звучала воздушная тревога
Как отметил аналитик, это вполне возможно при использовании воздушного судна.
Вообще авария боевого самолета – это ситуация совсем не чрезвычайная или экстраординарная. Это нормальная практика: если самолеты летают, то они терпят аварии. Это вопрос статистики,
– сказал Харук.
Могла ли авария МиГ-31 сорвать планы россиян по ракетной атаке
25 декабря на всей территории Украины трижды объявляли воздушную тревогу. Как сообщал телеграмм-канал "Беларускі Гаюн", дважды в Беларуси активизировались российские МиГ-31К.
По словам военного эксперта, если бы россияне намеревались нанести ракетный удар по Украине, то вряд ли бы их остановил инцидент с двигателем одного из самолетов.
"Вспомним один из последних больших ракетных обстрелов, когда перед этим были выведены из строя самолеты на российских авиабазах Дягилево и Энгельс. Тогда это не заставило россиян пересмотреть свои планы. Также авария МиГ-31К не заставила бы россиян отказаться от своих намерений", – сказал Харук.
Андрей Харук рассказал о последствиях пожара МиГ-31К в Беларуси: смотрите видео
Позитив для Украины
В то же время, по словам аналитика, если самолет после пожара двигателя будет выведен из строя на длительное время, это станет "небольшим облегчением" для Украины.
Таких носителей ракет "Кинжал" у воздушно-космических сил России немного – всего-навсего около 20. Потеря Россией даже одного такого самолета по технической причине – это позитив для Украины,
– подчеркнул Харук.
Инцидент с российским МиГ-31К в Беларуси: что известно
- По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", три самолета типа МиГ прилетели в Беларусь 13 декабря. За месяц они уже совершили по меньшей мере 4 вылета (16, 17, 21 и 25 декабря).
- Один из них, с регистрационным номером RF-95194, не смог лететь из-за пожара на борту. У самолета произошло возгорание двигателя, а полученные повреждения не позволяют борту в ближайшее время совершать полеты.
- Белорусские активисты отметили, что временный вывод из строя потенциального источника смерти для украинского народа можно считать "настоящим рождественским чудом".