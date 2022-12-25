Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, аналітик Андрій Харук. За його словами, насправді займання двигуна російського МіГ-31К на білоруському аеродромі Мачулищі – доволі буденна подія.

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Як зазначив аналітик, таке цілком можливо під час використання повітряного судна.

Взагалі аварія бойового літака – це ситуація аж ніяк не надзвичайна чи екстраординарна. Це нормальна практика: якщо літаки літають, то вони зазнають аварій. Це питання статистики,

– сказав Харук.

Чи аварія МіГ-31 могла зірвати плани росіян щодо ракетної атаки

25 грудня по всій території України тричі оголошували повітряну тривогу. Як повідомляв телеграм-канал "Беларускі Гаюн", двічі у Білорусі активізовувалися російські МіГ-31К.

За словами військового експерта, якби росіяни мали наміри завдати ракетного удару по Україні, то навряд чи би їх зупинив інцидент з двигуном одного з літаків.

"Згадаймо один з останніх великих ракетних обстрілів, коли перед тим були виведені з ладу літаки на російських авіабазах Дягілєво та Енгельс. Тоді це не змусило росіян переглянути свої плани. Так само й аварія МіГ-31К не змусила б росіян відмовитися від своїх намірів", – сказав Харук.

Зверніть увагу! Літаки МіГ-31К можуть слугувати носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", які українські засоби ППО, на жаль, не можуть перехопити.

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Позитив для України

Водночас, за словами аналітика, якщо літак після пожежі двигуна буде виведений з ладу на тривалий час, це стане "невеликим полегшенням" для України.

Таких носіїв ракет "Кинджал" у повітряно-космічних сил Росії небагато – всього-на-всього близько 20. Втрата Росією навіть одного такого літака через технічну причину – це позитив для України,

– наголосив Харук.

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