Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, аналітик Андрій Харук. За його словами, насправді займання двигуна російського МіГ-31К на білоруському аеродромі Мачулищі – доволі буденна подія.
Зверніть увагу По всій Україні на Різдво тричі лунала повітряна тривога
Як зазначив аналітик, таке цілком можливо під час використання повітряного судна.
Взагалі аварія бойового літака – це ситуація аж ніяк не надзвичайна чи екстраординарна. Це нормальна практика: якщо літаки літають, то вони зазнають аварій. Це питання статистики,
– сказав Харук.
Чи аварія МіГ-31 могла зірвати плани росіян щодо ракетної атаки
25 грудня по всій території України тричі оголошували повітряну тривогу. Як повідомляв телеграм-канал "Беларускі Гаюн", двічі у Білорусі активізовувалися російські МіГ-31К.
За словами військового експерта, якби росіяни мали наміри завдати ракетного удару по Україні, то навряд чи би їх зупинив інцидент з двигуном одного з літаків.
"Згадаймо один з останніх великих ракетних обстрілів, коли перед тим були виведені з ладу літаки на російських авіабазах Дягілєво та Енгельс. Тоді це не змусило росіян переглянути свої плани. Так само й аварія МіГ-31К не змусила б росіян відмовитися від своїх намірів", – сказав Харук.
Андрій Харук розповів про наслідки пожежі МіГ-31К у Білорусі: дивіться відео
Позитив для України
Водночас, за словами аналітика, якщо літак після пожежі двигуна буде виведений з ладу на тривалий час, це стане "невеликим полегшенням" для України.
Таких носіїв ракет "Кинджал" у повітряно-космічних сил Росії небагато – всього-на-всього близько 20. Втрата Росією навіть одного такого літака через технічну причину – це позитив для України,
– наголосив Харук.
Інцидент з російським МіГ-31К у Білорусі: що відомо
- За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", три літаки типу МіГ прилетіли до Білорусі 13 грудня. За місяць вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).
- Один з них, з реєстраційним номером RF-95194, не зміг летіти через пожежу на борту. У літака сталося загоряння двигуна, а отримані пошкодження не дозволяють борту найближчим часом здійснювати польоти.
- Білоруські активісти зазначили, що тимчасове виведення з ладу потенційного джерела смерті для українського народу можна вважати "справжнім різдвяним дивом".