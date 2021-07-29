Пожар на складах в Ужгороде: спасатели тушат несколько часов – фото, видео

В Ужгороде на складских помещениях вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров. Спасатели несколько часов тушат пожар.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 29 июля ориентировочно в 11:40. Предварительно известно, что загорелась кровля.

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В Ужгороде вспыхнул масштабный пожар

Пожарные рассказали, что возгорание произошло улице Гагарина.

По предварительным данным, произошло возгорание кровли складских помещений,

– сообщили в ГСЧС.

Также они добавили, что площадь пожара составляла ориентировочно 600 квадратных метров. Местное издание "Мукачево.нет" сообщило, что пожар вспыхнул на Ужгородском механическом заводе. Причины пожара на данный момент неизвестны.

Предварительно издание сообщило, что "на заводе ремонтировали крышу и во время заливки ее смолой она вспыхнула из-за высокой температуры".

К ликвидации привлекли:

9 единиц техники;

30 человек личного состава.

Спасатели тушат пожар несколько часов: смотрите видео ГСЧС​

Спасатели уже несколько часов тушат пожар на складских помещениях / Фото ГСЧС

По состоянию на 16 часов спасатели локализовали пожар. Пожарные продолжают ликвидацию. К тушению привлекли 12 единиц основной и специальной техники оперативно-спасательной службы Закарпатья.

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