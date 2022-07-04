В Таганроге российский беспилотник упал на частный дом: вспыхнул масштабный пожар

Россияне не перестают радовать все новыми и новыми "хлопками". В этот раз радость украинцам подарил российский беспилотник.

Российские оккупанты решили порадовать жителей Таганрога мастерством в обращении с беспилотниками. Фаер-шоу оккупантам устроить удалось, правда, жителей Таганрога оно не слишком порадовало.

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Падение российского беспилотника в Таганроге

Оккупанты решили запустить свой беспилотник "Форпост" над Таганрогом. Вероятно, борт осознал всю жалость своего бытия и стремительно шлепнулся вниз.

Точка "приземления" БПЛА пришлась как раз на частный жилой дом, который вспыхнул так ярко, как будто внутри него Путин услышал о новой военной помощи для Украины.

Местные россияне сообщили, что спасли из огня женщину, других пострадавших нет. Вероятно, теперь она останется без жилья и сможет до конца своих дней наслаждаться "величием и могуществом" российской армии.

Последние фейлы россиян

В центре Москвы горела одна из башен ЖК Capital Towers. Несмотря на то, что видео пожара очень быстро облетело сеть, россияне пытались скрыть этот факт. Когда они поняли, что спорить с очевидным бесполезно, то признали, что пожар таки был.

Один житель Москвы решил задонатить украинскому фонду "Повернись живим". Целый отряд спецназа ФСБ ворвался в его дом и запугал возможным заключением.

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