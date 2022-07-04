Російські окупанти вирішили потішити мешканців Таганрога майстерністю у поводженні з безпілотниками. Фаєр-шоу окупантам влаштувати таки вдалося, щоправда, мешканців Таганрога воно не надто сильно потішило.

Читайте також Після удару ЗСУ окупанти помстилися цивільним у Донецьку: звинуватили в обстрілах Україну

Падіння російського безпілотника у Таганрозі

Окупанти вирішили запустити свій безпілотник "Форпост" над Таганрогом. Ймовірно, борт усвідомив усю жалюгідність свого буття та стрімко гепнувся вниз.

Точка "приземлення" БПЛА прийшлась акурат на приватний житловий будинок, який спалахнув так яскраво, неначе всередині нього Путін почув про нову військову допомогу для України.

Місцеві росіяни повідомили, що врятували з вогню жінку, інших постраждалих немає. Ймовірно, тепер вона залишиться без житла та зможе до кінця своїх днів насолоджуватися "величчю та могутністю" російської армії.

Останні фейли росіян

У центрі Москви палала одна з веж ЖК Capital Towers. Попри те, що відео пожежі дуже швидко облетіло мережу, росіяни намагалися приховати цей факт. Коли ж вони зрозуміли, що сперечатися з очевидним марно, то визнали, що пожежа таки була.

Один мешканець Москви вирішив задонатити українському фонду "Повернися живим". Цілий загін спецназу ФСБ увірвався в його помешкання та залякав можливим ув'язненням.

Дивіться також – болгари виперли з країни 70 російських дипломатів