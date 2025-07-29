Утром 29 июля на Оболонском проспекте в Киеве вспыхнул пожар. Произошло возгорание в подвальном помещении одного из ТРЦ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС в Киеве.

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Что известно о пожаре в ТРЦ Киева на Оболонском проспекте 29 июля?

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 10:48 29 июля. В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло в подвальном помещении торгово-развлекательного центра на Оболонском проспекте.

В 11:19 пожарные ликвидировали пожар. Площадь охватила всего 2 квадратных метра.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причину возгорания еще будут устанавливать правоохранители.

Спасатели ликвидировали пожар в ТРЦ Киева / Фото ГСЧС

Заметим, накануне, в ночь на 28 июля, вспыхнул пожар в ТЦ на улице Среднефонтанской в Одессе. Произошло возгорание магазина на втором этаже.

Пожар охватил 80 квадратных метров. К счастью, также без погибших и пострадавших.