Пожар в ТРЦ в Киеве ликвидировали, продолжают разбирать завалы

Пожарным удалось потушить пожар, который вечером 20 марта вспыхнул в одном из торговых центров Киева. Его вызвала вражеская атака.

Речь идет о ТЦ, расположенном в Подольском районе. В ГСЧС сообщили, что пожар ликвидировали 21 марта по состоянию на 11:40.

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Из-за вражеской атаки погибли 8 человек

Как ранее рассказали в ГСЧС, в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке ТЦ и третий и четвертый этажи здания. К сожалению, пожар унес 8 жизней. Еще 1 человек получил травмы. Работы на месте все еще продолжаются, к ним привлекли 28 спасателей и спецтехнику.

Усиленный комендантский час в Киеве

В Киеве и области вводят усиленный комендантский час. Он будет действовать с 20:00 21 марта вплоть до 7: 00 23 марта, то есть более суток. Выходить на улицу разрешено лишь в случае воздушной тревоги, когда нужно укрыться в укрытии. Передвигаться по столице смогут лишь те, кто имеет спецпропуски.

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