Мовиться про ТЦ, розташований у Подільському районі. У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували 21 березня станом на 11:40.
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Через ворожу атаку загинуло 8 людей
Як раніше розповіли у ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці ТЦ та третій і четвертий поверхи будівлі. На жаль, пожежа забрала 8 життів. Ще 1 людина зазнала травм. Роботи на місці все ще продовжуються, до них залучили 28 рятувальників та спецтехніку.
Посилена комендантська година у Києві
У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину. Вона діятиме з 20:00 21 березня аж до 7:00 23 березня, тобто понад добу. Виходити на вулицю дозволено лише у випадку повітряної тривоги, коли потрібно сховатися в укритті. Пересуватися столицею зможуть лише ті, хто має спецперепустки.
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