В Москве сильный пожар: горит ТРЦ, столб дыма и открытый огонь видно издалека

Утром 14 августа в Москве вспыхнул сильный пожар на Большой Черемушкинской. Горит торгово-развлекательный центр "Рио".

Об этом сообщили российские пропагандисты. В сети уже показали кадры с места событий, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в ТРЦ "Рио" в Москве

Пожар в ТЦ "Рио" в Москве вспыхнул около 8 часов утра. Пропагандисты писали, что, по предварительным данным, возгорание началось в районе фитнес-центра.

Пожар в российском ТРЦ: смотрите видео

Горели верхние этажи и фасад. Столб густого дыма и открытое пламя было видно издалека.

Пожар был виден издалека: смотрите видео

Оккупанты готовили для тушения пожара авиацию. РосСМИ писали об угрозе распространения огня.

Пожар в Москве / Фото из росСМИ

Также пропагандисты отмечали, что ТРЦ работает с 10 часов утра, поэтому внутри, вероятно, было немного людей, – только рабочий персонал. Впоследствии появилась информация, что, по предварительным данным, всех вывели.

Пожар в ТРЦ "Рио": смотрите видео

Около 9 часов росСМИ написали, что пожарные уже ликвидировали открытое горение в ТРЦ "Рио". Якобы никто не пострадал. Что стало причиной пожара – пока не сообщали.

Тушение пожара в ТРЦ Москвы: смотрите видео

Где расположен ТРЦ "Рио" в Москве: смотрите на карте