Про це повідомили російські пропагандисти. У мережі вже показали кадри з місця подій, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в ТРЦ "Ріо" в Москві

Пожежа у ТЦ "Ріо" в Москві спалахнула близько 8 години ранку. Пропагандисти писали, що, за попередніми даними, займання почалося в районі фітнес-центру.

Пожежа в російському ТРЦ: дивіться відео

Горіли верхні поверхи й фасад. Стовп густого диму і відкрите полум'я було видно здалеку.

Пожежу було видно здалеку: дивіться відео

Окупанти готували для гасіння пожежі авіацію. РосЗМІ писали про загрозу розповсюдження вогню.

Пожежа в Москві / Фото з росЗМІ

Також пропагандисти зазначали, що ТРЦ працює з 10 години ранку, тож всередині, ймовірно, було небагато осіб, – тільки робочий персонал. Згодом з'явилася інформація, що, за попередніми даними, всіх вивели.

Пожежа в ТРЦ "Ріо": дивіться відео

Близько 9 години росЗМІ написали, що пожежники вже ліквідували відкрите горіння у ТРЦ "Ріо". Нібито ніхто не постраждав. Що стало причиною пожежі – поки не повідомляли.

Гасіння пожежі в ТРЦ Москви: дивіться відео

Де розташований ТРЦ "Ріо" в Москві: дивіться на карті