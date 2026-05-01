Туапсе снова атаковали БпЛА: под ударом оказался тот самый морской нефтяной терминал

Краснодарский край России в очередной раз оказался под воздушной атакой ночью 1 мая. Пострадал, в частности, город Туапсе и его портовая зона.

Как пишут сами российские телеграм-сообщества, произошел уже 4 успешный обстрел нефтяного морского терминала. 24 Канал рассказывает, какая есть информация на этот момент.

Несколько дней назад Туапсе снова попало под атаку дронов: громко было в районе порта и НПЗ, вспыхнули пожары

Очередная атака на Туапсе произошла 1 мая: что известно о последствиях?

Так называемый оперативный штаб Краснодарского края России официально подтвердил, что на территории морского терминала Туапсе произошел пожар после атаки БпЛА. Более сотни человек и десятки единиц техники уже привлекли к тушению.

По сообщению осинтеров в телеграме Supernova+, загорелся по меньшей мере один резервуар. При этом в центральной части города – блэкаут и выключен интернет.

Перед этим российские социальные сети пестрели сообщениями о стрельбе, работе ПВО, взрывах и тому подобном. Это продолжалось примерно с полуночи, хотя сообщение об угрозе в регионе местные власти объявляли еще перед 19 часами 30 апреля.



Пожар в Туапсе 1 мая / Фото очевидцев

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах в России, ракетных и дроновых обстрелах российских регионов, а также о взрывах там и их последствиях читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Что предшествовало атаке на Туапсе 1 мая?

Это уже 4 атака дронов на морской терминал за последние 2 недели. Предыдущие – 16, 20 и 28 апреля – вызвали масштабные пожары, которые тушили несколько дней. В Туапсе выпадали "нефтяные дожди", а на море возникло нефтяное пятно.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал 24 Каналу, что Украина стала действовать креативнее и решительнее в атаках на российскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому и сейчас несет огромные потери.

Такие регулярные действия необходимы, чтобы уменьшать финансовую возможность России вести свою агрессивную войну. А значит и приближать ее успешное для Украины завершение.