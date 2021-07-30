Пользователи в соцсетях публикуют ужасные фото и видео с погибшими животными. Сообщается, что огонь вплотную приблизился к фермам и пастбищам.
Напомним Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео
В пожаре в Турции гибнут животные
От масштабных пожаров страдают животные. "Деревья, животные, дома, кора ... У нас горят легкие...", – сообщают в отчаянии очевидцы.
Из Манавгата присылают десятки фото погибших животных, которые просто задохнулись от дыма. Очевидцы сообщают о массовой гибели скота, который огонь внезапно застал закрытым в хлевах.
Огонь уничтожил десятки диких животных / Фото из твиттера dfndefne
В Мармарисе ветеринарные клиники объявили, что бесплатно будут лечить животных, пострадавших от огня.
Пожары в Турции: главные новости
- Огонь вспыхнул 28 июля в городке Манавгат, что в курортной провинции Анталия. Из-за ветра и жаркой погоды он быстро распространялся.
- Уже на следующие сутки возгорания возникли возле курортных зон Бодрума и Мармариса. Именно там отдыхают тысячи туристов, в том числе и украинцы.
- Уже официально известно о 4 погибших, еще 183 человека получили травмы. Огонь повредил более 100 частных домов и сооружений.
- На помощь Турции Украина отправила 2 пожарных самолета ГСЧС.
- Президент Владимир Зеленский 29 июля выразил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану соболезнования из-за пожаров. Он пообещал оказать стране всю возможную помощь.