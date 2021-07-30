Користувачі у соцмережах публікують жахиві фото і відео із загиблими тваринами. Повідомляється, що вогонь впритул наблизився до ферм і пасовиськ.

Нагадаємо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

У пожежі в Туреччині гинуть тварини

Від масштабних пожеж потерпають тварини. "Дерева, тварини, будинки, кора ... У нас горять легені...", – повідомляють у розпачі очевидці.

Із Манавґату надсилають десятки фото загиблих тварин, які просто задихнулися від диму. Очевидці повідомляють про масову загибель худоби, яку вогонь раптово застав закритими у стайнях.

Черепашка у вогні
Вогонь знищив десятки диких тварин / Фото з твітеру dfndefne

У Мармарисі ветеринарні клініки оголосили, що безкоштовно лікуватимуть тварин, постраждалих від вогню.

Пожежі у Туреччині: головні новини

  • Вогонь здійнявся 28 липня у містечку Манавґат, що у курортній провінції Анталія. Через вітер і спекотну погоду він швидко поширювався.
  • Уже наступної доби займання виникли біля курортних зон Бодрума і Мармарису. Саме там відпочивають тисячі туристів, зокрема і українці.
  • Уже офіційно відомо про 4 загиблих, ще 183 людини отримали травми. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд.
  • На поміч Туреччині Україна відправила 2 пожежні літаки ДСНС.
  • Президент Володимир Зеленський 29 липня висловив турецькому колезі Реджепу Ердогану співчуття через пожежі. Він пообіцяв надати країні всю можливу допомогу.