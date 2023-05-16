Инцидент произошел во второй половине дня. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал.
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В Москве вспыхнул пожар
По предварительной информации, на улице Южнопортова возле завода "Москвич" загорелся мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара составляет около 70 квадратных метров.
У завода "Москвич" вспыхнул пожар: видео
На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. По их данным, информация о пострадавших пока не поступала.
В ангаре загорелся мусор: видео
Очевидцы начали публиковать в сети видео, на которых можно увидеть огромный столб поднявшегося в небо дыма. О причинах пожара пока не сообщается.
На месте происшествия работают пожарные: видео
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Кратко о последних пожарах в России
- В Москве по улице Тверской 13 мая вспыхнул пожар. Там расположен отель "Интерконтиненталь". По словам пропагандистов, возле него якобы горело строение. Данных о пострадавших вроде бы не поступало.
- В этот же день в Бурятии горел завод в Улан-Уде. Огонь распространился на более 500 квадратных метров.
- В Норильске фестиваль пожаров был 11 мая. Огонь охватил более 4 тысяч квадратных метров складских помещений. На протяжении многих часов с ним боролись российские пожарные. Особых успехов они не имели, поэтому пламя нанесли немало ущерба.