Інцидент трапився у другій половині дня. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

До теми В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа в ТЦ: у небо піднявся величезний стовп диму

У Москві спалахнула пожежа

За попередньою інформацією, на вулиці Южнопортова біля заводу "Москвич" загорілося сміття в одноповерховому ангарі. Площа пожежі становить близько 70 квадратних метрів.

Біля заводу "Москвич" спалахнула пожежа: відео

На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. За їхніми даними, інформація про постраждалих поки не надходила.

В ангарі загорілося сміття: відео

Очевидці почали публікувати в мережі відео, на яких можна побачити величезний стовп диму, що піднявся в небо. Про причини пожежі поки не повідомляють.

На місці події працюють пожежники: відео

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