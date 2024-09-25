В сети писали, что горит коллегиум УКУ: что происходит на самом деле

О пожаре в коллегиуме УКУ написали в сети вечером 25 сентября. Некоторые львовские телеграмм-каналы сообщали, что в здании якобы был виден дым.

Впрочем, как выяснилось, никакого пожара в коллегиуме УКУ не было. Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Львовской области Курус Игорь.

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Был ли пожар в УКУ

Около 17:30 в сети начала распространяться информация о пожаре в коллегиуме УКУ. Заявляли, что в здании сработала система сигнализации и якобы дым в здании.

Впрочем, как сообщили в ГСЧС Львовской области, это было обучение, к которому также привлечена специальная техника спасателей.

"Пожар" в УКУ: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 18 сентября во Львове зафиксировали по меньшей мере 8 мест возможных поджогов. В частности, возгорание было в здании кинотеатра "Колокол" на улице Шептицких. В здании горела крыша и само помещение. В ЛГС сообщили, что площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.