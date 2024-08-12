Афины продолжают гореть: продолжается массовая эвакуация людей

Вблизи Афин продолжается масштабный лесной пожар, который вспыхнул в воскресенье, 11 августа. Огонь продолжает распространяться, из-за чего пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов.

Утром 12 августа пришлось эвакуировать жителей Неа и Палая Пентели, потом – Драфи, Диони, Дамараси Рафина, Дау Пентели, Агиос Спиридон и Анатоли Неа Макри. Спасать также пришлось работников и пациентов детской больницы, военного госпиталя, а также два монастыря.

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Работе спасателей препятствует сильный ветер

Огонь вспыхнул в полдень в воскресенье в Варнаве и распространился на северо-восток Аттики. К утру он перекинулся на гору Пентелико.

В Греции бушуют масштабные пожары: смотрите видео

Власти Греции назвали минувшую ночь ужасной – всего за несколько часов спасатели получили 5 112 сообщений.

Дым заполонил населенные пункты: смотрите видео

Всего к ликвидации пожара привлечены 685 пожарных с 27 группами лесников, волонтеры и 90 единиц техники. С воздуха периодически работают 17 вертолетов и 16 самолетов. Значительно препятствует работе спасателей сильный ветер.

Из-за порывов ветра не удается быстро потушить пожары: смотрите видео

Огонь горел неконтролируемо, поглощая каждое дерево, каждый дом. В нашем районе горели Родополи, Рапентоса, Стамата, пострадало много домов, но мы до сих пор не знаем, сколько из них полностью сгорело, а сколько повреждено. Беда большая,

– председатель муниципального совета города Дионисос.

Он отметил, что многие жители пострадавших населенных пунктов сейчас находятся в отпусках, а потому во время эвакуации не было паники.

Огонь распространяется по окрестностям Афин: смотрите видео

Тем временем Турция предложила свою помощь пострадавшим грекам. А полиция призвала жителей ближних населенных пунктов не приближаться к районам, где бушуют пожары, на своих транспортных средствах.

Огонь приблизился к домам: смотрите видео

Сейчас спасатели и врачи оказали помощь 15 людям. 13 из них – местным жителям, а другие 2 случая – пожарным: один получил легкие ожоги рук, а другой имел проблемы с дыханием.

Последствия масштабных пожаров вблизи Афин / Фото AFP и Mrrwraoh