Вранці 12 серпня довелося евакуювати жителів Неа і Палая Пентелі, згодом – Драфі, Діоні, Дамарасі Рафіна, Дау Пентелі, Агіос Спиридон і Анатолі Неа Макрі. Рятувати також довелося працівників та пацієнтів дитячої лікарні, військового госпіталю, а також два монастирі.

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Роботі рятувальників перешкоджає сильний вітер

Вогонь спалахнув опівдні в неділю у Варнаві та поширився на північний схід Аттики. До ранку він перекинувся на гору Пентеліко.

У Греції вирують масштабні пожежі: дивіться відео

Влада Греції назвала минулу ніч жахливою – лиш за декілька годин рятувальники отримали 5 112 повідомлень.

Дим заполонив населені пункти: дивіться відео

Загалом до ліквідації пожежі залучені 685 пожежників із 27 групами лісників, волонтери та 90 одиниць техніки. З повітря періодично працюють 17 вертольотів та 16 літаків. Значно перешкоджає роботі рятувальників сильний вітер.

Через пориви вітру не вдається швидко загасити пожежі: дивіться відео

Вогонь горів неконтрольовано, поглинаючи кожне дерево, кожен будинок. У нашому районі горіли Родополі, Рапентоса, Стамата, постраждало багато будинків, але ми досі не знаємо, скільки з них повністю згоріло, а скільки пошкоджено. Лихо велике,

– голова муніципальної ради міста Діонісос.

Він зауважив, що багато мешканців постраждалих населених пунктів наразі знаходяться у відпустках, а тому під час евакуації не було паніки.

Вогонь шириться околицями Афін: дивіться відео

Тим часом Туреччина запропонувала свою допомогу постраждалим грекам. А поліція закликала мешканців ближніх населених пунктів не наближатися до районів, де вирують пожежі, на своїх транспортних засобах.

Вогонь наблизився до помешкань: дивіться відео

Наразі рятувальники та лікарі надали допомогу 15 людям. 13 з них – місцевим мешканцям, а інші 2 випадки – пожежникам: один отримав легкі опіки рук, а інший мав проблеми з диханням.

Наслідки масштабних пожеж поблизу Афін / Фото AFP та Mrrwraoh