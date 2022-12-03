В центре Днепра вспыхнул масштабный пожар – над городом поднялся столб дыма

Днем 3 декабря в центре Днепра вспыхнул мощный пожар. Столб черного дыма от пожара был виден из разных районов города,

Первые сообщения о пожаре появились около 11.15. На место происшествия прибыли спасатели.

Обратите внимание Привез "сувенир" из передовой: подробности взрыва в Одессе, из-за которого ранены 7 человек

Где возник пожар

Пожар возник в центре города, из-за чего соседние улицы стали буквально задымленными, о чем свидетельствуют видео, публикуемые местными телеграммами-каналами. По предварительной информации, занялся заброшенный склад.

Пожар в Днепре: смотрите видео

Как пишут местные СМИ, по предварительной информации, на складах загорелся мусор. Причина возгорания пока неизвестна. По состоянию на 13:30 продолжается тушение пожара.

Точная площадь возгорания пока неизвестна, однако пожар был виден даже из отдаленных районов города.



Пожар в Днепре / Фото dnepr.info

Информации о пострадавших по состоянию на 13.30 также нет.

В Одессе вспыхнула подстанция

Днем 2 декабря в Одессе в районе Киевского районного суда вспыхнула трансформаторная подстанция. Спасатели не могли начать тушение пожара какое-то время, пока специалисты не обесточили объект.

Причиной пожара в ГСЧС назвали короткое замыкание в трансформаторе, которое привело к возгоранию изоляции.

Из-за пожара часть города осталась без света. К счастью, пострадавших и погибших нет.