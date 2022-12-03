Перші повідомлення про пожежу з'явилися близько 11:15. На місце події прибули рятувальники.

Зверніть увагу Привіз "сувенір" з передової: подробиці вибуху в Одесі, через який поранені 7 людей

Де виникла пожежа

Пожежа виникла у центрі міста, через що сусідні вулиці стали буквально задимленими, про що свідчать відео, які публікують місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, зайнявся закинутий склад.

Пожежа в Дніпрі: дивіться відео

Як пишуть місцеві ЗМІ, за попередньою інформацією, на складах зайнялося сміття. Причина загоряння поки що невідома. Станом на 13:30 триває гасіння пожежі.

Точна площа загоряння поки невідома, однак пожежу було видно навіть з віддалених районів міста.



Пожежа в Дніпрі / Фото dnepr.info

Інформації про постраждалих станом на 13:30 також немає.

В Одесі спалахнула підстанція

Удень 2 грудня в Одесі в районі Київського районного суду спалахнула трансформаторна підстанція. Рятувальники не могли почати гасіння пожежі певний час, поки фахівці не знеструмили об'єкт.

Причиною пожежі в ДСНС назвали коротке замикання у трансформаторі, яке призвело до займання ізоляції.

Через пожежу частина міста залишилася без світла. На щастя, постраждалих та загиблих немає.