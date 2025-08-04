Медики рассказали о состоянии пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЛГС.

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Что известно о состоянии пострадавших в результате пожара в гостинице?

По данным Львовского городского совета в Первом медицинском объединении Львова уточнили, что именно в их больницы поступило двое пациентов.

Указывается, что 25-летний пострадавший находится в центре термической травмы больницы святого Луки. Там добавили, что у него ожоги 16% поверхности тела, а также дыхательных путей. Состояние мужчины оценивают как стабильное.

В ЛГС также сообщили, что в больницу святого Пантелеймона доставили женщину с отравлением угарным газом, ее состояние тоже стабильное.

Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавили в ЛГС.

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Добавим, что к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании отеля на улице Клепаривской во Львове в 12:23.

На момент прибытия подразделений ГСЧС с верхних этажей выбивался густой черный дым. Известно, что в 13:04 пожарные локализовали пожар и в 13:26 ликвидировали.