Мы услышали последние крики: родственница погибших рассказала детали трагедии - мужчина был парализован
В Харькове в результате атаки россиян "Шахедами" погибли семь человек, в том числе трое детей. Среди жертв - пожилая пара - парализованный мужчина и женщина с инвалидностью.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко с места событий рассказала обстоятельства трагедии, свидетельства очевидцев и родных погибших.
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Наталья – невестка погибшей пары рассказала, что свекровь успела позвонить ей после попадания и когда она с мужем прибыли в дом уже было слишком поздно.
"Родители мужа здесь жили. Свекровь позвонила, сказала, что горит. Сказала, что видела в окно зарево, а потом перезвонила и начала кричать, что на дом перекинулось. Мы услышали последние крики и все. Больше на связь она не воходила", – рассказала Наталья.
Погибшая пара не смогла выбраться из дома: видео 24 Канала
Погибшая пара не смогли выбраться из дома
По ее словам, свекор – был парализован, поэтому выбраться из охваченного дома самостоятельно просто не смог. Свекровь тоже имела инвалидность. Погибшему мужчине было 66 лет, погибшей женщине – 65-лет.
"Мы через 5, ну 10 максимум минут, как она перезвонила, были здесь. Но уже не было как зайти", – добавила Наталья.
Она также рассказала, что была знакома и с другими погибшими.
"Здесь жили женщина с сыном, невесткой и трое детей маленьких. Мы их хорошо знали, они местные", – рассказала Наталья.
15 домов дотла сгорели / Фото ОВА
Атака на Харьков: жуткие обстоятельства трагедии
- В одном из частных жилых домов в результате пожара в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей (семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики).
- По данным ОВА, возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где расположен жилой сектор.
- Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.