Мы услышали последние крики: родственница погибших рассказала детали трагедии - мужчина был парализован

В Харькове в результате атаки россиян "Шахедами" погибли семь человек, в том числе трое детей. Среди жертв - пожилая пара - парализованный мужчина и женщина с инвалидностью.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко с места событий рассказала обстоятельства трагедии, свидетельства очевидцев и родных погибших.

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Наталья – невестка погибшей пары рассказала, что свекровь успела позвонить ей после попадания и когда она с мужем прибыли в дом уже было слишком поздно.

"Родители мужа здесь жили. Свекровь позвонила, сказала, что горит. Сказала, что видела в окно зарево, а потом перезвонила и начала кричать, что на дом перекинулось. Мы услышали последние крики и все. Больше на связь она не воходила", – рассказала Наталья.

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Погибшая пара не смогли выбраться из дома

По ее словам, свекор – был парализован, поэтому выбраться из охваченного дома самостоятельно просто не смог. Свекровь тоже имела инвалидность. Погибшему мужчине было 66 лет, погибшей женщине – 65-лет.

"Мы через 5, ну 10 максимум минут, как она перезвонила, были здесь. Но уже не было как зайти", – добавила Наталья.

Она также рассказала, что была знакома и с другими погибшими.

"Здесь жили женщина с сыном, невесткой и трое детей маленьких. Мы их хорошо знали, они местные", – рассказала Наталья.

15 домов дотла сгорели / Фото ОВА

Атака на Харьков: жуткие обстоятельства трагедии