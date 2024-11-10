Вечером 9 ноября в Хмельницком произошел крупный пожар возле стадиона "Подолье". Представитель ГСЧС Александр Гулько уточнил, что загорелось здание бывшего музыкального училища, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Пожар в центре Хмельницкого

Как рассказал Гулько, сообщение о возгорании здания на улице Проскуровской, 79 поступило около 21:00. Это был масштабный пожар. К тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения города. По предварительной информации, травмированных нет.

По состоянию на 23:00 пожар потушили. Известно, что здание, которое охватил огонь, недействующее.

Местные паблики тем временем распространили кадры с места инцидента.

Как пылало в центре Хмельницкого: смотрите видео

К слову, 6 ноября в селе Макуховка Полтавской общины горел жилой дом. Там погибли две женщины и ребенок.