Увечері 9 листопада у Хмельницькому сталася велика пожежа біля стадіону "Поділля". Представник ДСНС Олександр Гулько уточнив, що зайнялася будівля колишнього музичного училища, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Пожежа у центрі Хмельницького

Як розповів Гулько, повідомлення про горіння будівлі на вулиці Проскурівській, 79 надійшло біля 21:00. Це була масштабна пожежа. До гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи міста. За попередньою інформацією, травмованих немає.

Станом на 23:00 пожежу загасили. Відомо, що будівля, яку охопив вогонь, недіюча.

Місцеві пабліки тим часом поширили кадри з місця інциденту.

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До слова, 6 листопада у селі Макухівка Полтавської громади горів житловий будинок. Там загинули дві жінки і дитина.