В Киеве вспыхнул пожар на 21-ом этаже: жуткие кадры

Днем 10 августа в столице случился пожар в одной из многоэтажек в Днепровском районе. Загорелась квартира на 21-м этаже.

Отмечается, что инцидент произошел с 25-этажным домом на улице Юрия Шумского.

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Есть ли пострадавшие

Спасатели, прибывшие на место происшествия, потушили пожар на площади 30 квадратных метров.

К ликвидации было привлечено 43 спасателя и 10 единиц специальной и основной пожарно-спасательной техники.

Жертв и пострадавших нет.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

В Киеве тушили пожар в многоэтажке / Фото ГСЧС

К слову, в этот день смертельный пожар случился в общежитии в Змиеве, что на Харьковщине. Там вспыхнула квартира на третьем этаже. 9 жителей 5-этажного дома эвакуировали. К сожалению, 17-летняя девушка погибла. Она попыталась самостоятельно выбраться сквозь завесу дыма.