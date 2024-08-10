Зазначається, що інцидент стався з 25-поверховим будинком на вулиці Юрія Шумського.

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Чи є постраждалі

Рятувальники, які прибули на місце події, загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів.

До ліквідації було залучено 43 рятувальника та 10 одиниць спеціальної та основної пожежно-рятувальної техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві гасили пожежу у багатоповерхівці / Фото ДСНС

До слова, цього дня смертельна пожежа трапилася у гуртожитку у Змієві, що на Харківщині. Там спалахнула квартира на третьому поверсі. 9 мешканців 5-поверхового будинку евакуювали. На жаль, 17-річна дівчина загинула. Вона спробувала самостійно вибратися крізь завісу диму.