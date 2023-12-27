Выпрыгнул из горящей квартиры: в Киеве в результате пожара погиб мужчина
27 декабря 2023, 09:37Читати новину українською
Источник:ГСЧС Киева
В многоэтажке одного из районов Киева вспыхнул пожар. К сожалению, в результате возгорания один человек погиб.
В Киеве произошел ужасный смертельный пожар на улице Татарской. Сначала огонь был замечен с улицы.
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Причины выясняются
Позже из квартиры выпал человек, а затем произошел взрыв. Вероятно, мужчина спасался от огня.
Погорелец, к сожалению, погиб.
Возгорание произошло в одной из квартир на 14 этаже. В 22.36 его удалось ликвидировать. На месте происшествия работали спасатели.
Масштабные пожары: последние новости
- В пятиэтажке в Киеве 19 декабря произошел пожар. В сети сообщали, что якобы слышали взрыв, но в ГСЧС отметили, что получали информацию только о возгорании. К слову, о взрыве сообщалось в местных телеграмм-каналах. Впрочем, в комментарии 24 Канала в ГСЧС Киева отметили, что не получали сообщения о взрыве. Спасатели оперативно прибыли на место пожара и установили, что возгорание произошло на 3 этаже. На месте пожара сотрудники ГСЧС обнаружили потерпевшего с признаками отравления продуктами горения и передали медикам.
- ️Также 19 декабря утром в Черниговской области произошел пожар в частном доме. К сожалению, погибла женщина вместе с двумя детьми. Когда спасатели обуздали огонь, то обнаружили в частном доме тела погибших. Во время пожара погибли 23-летняя мать и ее двое сыновей – 2019 и 2020 годов рождения.
- Вечером 18 декабря стало известно о пожаре в Тернополе в самом центре города. По имеющейся информации, вспыхнула она в "Доме правосудия". Последний расположен в самом центре Тернополя, на улице Князя Острожского. На место происшествия приехали спасатели, а полиция загородила территорию вокруг суда в целях безопасности. Известно также, что преградили еще и дорогу вблизи областной филармонии.