В Киеве за день произошло 13 пожаров в экосистемах, это катастрофа для природы, – ГСЧС

В субботу, 8 сентября, в экосистемах Киева произошло 13 пожаров. Общая площадь возгораний достигла более 17 тысяч квадратных метров.

В ГСЧС Украины отметили, что количество пожаров в экосистемах только увеличивается. Там обратились к гражданам с просьбой.

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Пожары в Киеве

За минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 квадратных метров. Это катастрофа для нашей природы,

– пишут в ГСЧС.

Чрезвычайники призвали украинцев придерживаться простых, но важных правил пожарной безопасности:

не разводить огонь возле леса и в полях;

не оставлять окурки и спички на сухой траве;

не выжигать мусор и растительные остатки;

очищать место для костра от сухой травы, листьев и веток;

не разводить костры близко к домам и сооружениям;

оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком;

проводить разъяснительные беседы с детьми на тему пожарной безопасности.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что огонь может быстро распространяться и даже небольшое возгорание может стать причиной крупного пожара. Там обратились с просьбой вместе беречь нашу природу и обеспечивать безопасность.

Напомним, в начале сентября в Днепровском районе Киева вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Загорелась квартира на 7 этаже, пламя распространилось на балконы 8 и 9 этажей. Пострадавших не было.