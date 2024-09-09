В Киеве за день произошло 13 пожаров в экосистемах, это катастрофа для природы, – ГСЧС
Источник:ГСЧС
В субботу, 8 сентября, в экосистемах Киева произошло 13 пожаров. Общая площадь возгораний достигла более 17 тысяч квадратных метров.
В ГСЧС Украины отметили, что количество пожаров в экосистемах только увеличивается. Там обратились к гражданам с просьбой.
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Пожары в Киеве
За минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 квадратных метров. Это катастрофа для нашей природы,
– пишут в ГСЧС.
Чрезвычайники призвали украинцев придерживаться простых, но важных правил пожарной безопасности:
- не разводить огонь возле леса и в полях;
- не оставлять окурки и спички на сухой траве;
- не выжигать мусор и растительные остатки;
- очищать место для костра от сухой травы, листьев и веток;
- не разводить костры близко к домам и сооружениям;
- оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком;
- проводить разъяснительные беседы с детьми на тему пожарной безопасности.
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что огонь может быстро распространяться и даже небольшое возгорание может стать причиной крупного пожара. Там обратились с просьбой вместе беречь нашу природу и обеспечивать безопасность.
Напомним, в начале сентября в Днепровском районе Киева вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Загорелась квартира на 7 этаже, пламя распространилось на балконы 8 и 9 этажей. Пострадавших не было.