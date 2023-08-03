В центре Киева горит памятник архитектуры: огонь уничтожает исторический дом

Вечером 3 августа в Киеве на Подоле разгорелся пожар. В сети распространяют фото и видео чрезвычайной ситуации.

В ГСЧС сообщили 24 Каналу, что вызов о пожаре поступил в ГСЧС в 19:52. Спасатели уже больше часа пытаются обуздать пламя и пока еще не ликвидировали возгорание.

Смотрите также Россияне цинично ударили по троллейбусу и церкви: все, что известно об обстреле Херсона 3 августа

Что известно о пожаре

Местные телеграм-каналы заявили, что якобы загорелась Американская библиотека имени Китастого на Контрактовой площади. Однако это не так.

Спикер ГСЧС уточнила, что горит отселенное здание, то есть в нем никто не проживает. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Судя по фото и видео в сети, горит дом на улице Волошская, 5 – это местный памятник архитектуры в стиле классицизма, который, к сожалению, давно в заброшенном состоянии. Но библиотека, о которой сообщают в сети, действительно недалеко.

По состоянию на 21:03 пожар на Подоле еще не локализовали. На месте задействовано около 5 единиц специальной техники ГСЧС и 25 пожарных.

Причины пожара неизвестны, однако местные жители не исключают, что поджог может быть умышленным.

Фото пожара:

В центре Киева пожар: смотрите видео

На Подоле горит дом: видео

Этот дом уже горел

Этот дом по адресу Волошская, 5 уже горел 29 октября 2020 года. Тогда огонь так и не смог "добить" здание.

Одноэтажное здание построено в 1811 году. Дом был деревянный, оштукатуренный и с высоким кирпичным цоколем, с мансардой по оси дворового фасада.

Старинная усадьба находится в частной собственности, но хозяева давно ее бросили.