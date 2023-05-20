В Киеве на Позняках сильный пожар: в небо поднялся столб черного дыма

В Киеве 20 мая произошел масштабный пожар вблизи жилмассива "Позняки". Черный столб дыма виден в разных микрорайонах города.

Кадры густого дыма в сети публикуют жители Киева. Что стало причиной пожара – пока неизвестно, информирует 24 Канал.

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Дым виден в разных районах Киева.

Как сообщают пользователи в сети, пожар произошел в районе жилмассива "Позняки". Густой столб черного дыма виден в разных районах города.

На опубликованных кадрах видно, что вблизи места возгорания работают спасатели.

Пожар в Киеве: смотрите видео

В небо поднимается столб дыма: смотрите видео

Столб дыма от пожара в Киеве: смотрите видео

Пока не известно, что стало причиной пожара в районе массива "Позняки". Редакция 24 Канала пытается получить комментарий по поводу инцидента в Киеве.

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