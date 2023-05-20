В Киеве на Позняках сильный пожар: в небо поднялся столб черного дыма
В Киеве 20 мая произошел масштабный пожар вблизи жилмассива "Позняки". Черный столб дыма виден в разных микрорайонах города.
Кадры густого дыма в сети публикуют жители Киева. Что стало причиной пожара – пока неизвестно, информирует 24 Канал.
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Дым виден в разных районах Киева.
Как сообщают пользователи в сети, пожар произошел в районе жилмассива "Позняки". Густой столб черного дыма виден в разных районах города.
На опубликованных кадрах видно, что вблизи места возгорания работают спасатели.
Пожар в Киеве: смотрите видео
В небо поднимается столб дыма: смотрите видео
Столб дыма от пожара в Киеве: смотрите видео
Пока не известно, что стало причиной пожара в районе массива "Позняки". Редакция 24 Канала пытается получить комментарий по поводу инцидента в Киеве.
Пожары в Киеве: последние новости
- Утром 20 мая в районе Гидропарка произошел пожар на открытой территории. В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 25 квадратных метров с распространением на ресторан.
- В субботу, 19 мая, в Киеве заметили густой столб дыма над торговым центром "Республика" в Голосеевском районе. В ГСЧС заявили, что информация о пожаре не поступала. Вместе с тем анонимные источники утверждают, что горели бытовые помещения.
- Вечером 18 мая в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Как стало известно впоследствии, возгорание произошло на трансформаторной подстанции.