Масштабный лесной пожар охватил элитный район Лос-Анджелеса: 30 тысяч человек эвакуируют

В престижном районе Лос-Анджелеса произошел лесной пожар, который стремительно распространяется, уничтожая дома и вызывая хаос на дорогах. Около 30 000 человек вынуждены были эвакуироваться, покидая свои дома.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также На Эйфелевой башне произошел пожар: эвакуированы более 1 000 человек

Что известно о масштабном лесном пожаре в Лос-Анджелесе

По словам местных властей, пожар охватил более 2921 акров (1182 гектара) в элитном районе Pacific Palisades. Сильные ветры, которые изменились после длительной засухи, значительно усложнили борьбу с огнем.

Около 30 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома под густыми клубами дыма. Огонь разрушает дома, ограниченная пропускная способность дорог вызывает пробки из автомобилей, убегающих от пожара. По данным CNN, в округе обесточены более 200 тысяч зданий.

К вечеру ожидали наибольшие порывы ветра, что вызвало опасения новых эвакуаций. Жители северной части Санта-Моники получили распоряжение покинуть свои дома. Свидетели сообщали, что пламя буквально преследовало автомобили, когда люди покидали свои дома в районе каньона Топанга, а огонь направлялся к побережью.

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что под угрозой оказались более 10 000 домов и 25 000 их жителей, но пока, к счастью сообщений о пострадавших нет.

Ситуацию осложнило ограниченное количество дорог для эвакуации. Пробки заставляли людей покидать транспорт и бежать пешком.

Тем временем другой пожар, названный пожаром Итона, уже вспыхнул в предгорьях Пасадены, охватив 80 гектаров.

Как ликвидируют пожар в Лос-Анджелесе

Пожарные привлекли пожарные самолеты, а бульдозеры расчищают дороги от оставленных автомобилей, чтобы экстренные службы действовали быстрее.

Как сообщает Los Angeles Times, сильный ветер затрудняет работу пожарных самолетов, ученые предупреждают, что это далеко не конец, погодные условия еще больше ухудшатся.

Пожар даже затронул территорию виллы Гетти, где хранятся уникальные художественные коллекции. Благодаря превентивным мерам, таким как очистка прилегающей территории, основные здания музея удалось спасти.

Национальная метеорологическая служба заранее предупреждала об экстремальной пожарной опасности, учитывая сильные ветры до 130 километров в час. В офисе Национальной метеорологической службы Лос-Анджелеса сообщили, что из-за низкой влажности и сухой растительности, отсутствие дождя условия были "примерно такими же плохими, как и погода, связанная с пожарами".

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и заявил, что штат готов к новым пожарам, которые могут возникнуть.

Президент США Джо Байден пообещал оказать федеральную помощь для борьбы с пожарами и заявил, что Калифорнии уже выделен грант для возмещения расходов. Из-за мощного ветра самолет президента вынужденно приземлился в Лос-Анджелесе. Он должен был лететь в долину Коачелла для церемонии создания двух новых национальных памятников в Калифорнии, но событие в Белом доме перенесли на более позднюю дату.