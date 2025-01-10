Погоня за эффектными фото: самолет, тушивший пожар в Лос-Анджелесе, столкнулся с гражданским дроном

Самолет, который помогал с ликвидацией масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, в четверг, 9 января, столкнулся с беспилотником. Дрон, вероятно, запустил фотограф.

После инцидента судно пришлось на несколько дней отправить на ремонт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Los Angeles Times.

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В Лос-Анджелесе действует запрет на полеты в зоне тушения пожара

Полиция уже расследует, кто именно управлял беспилотником.

Сейчас в Лос-Анджелесе действует ограничение на любые полеты. Однако, фотограф, вероятно, нарушил этот запрет в погоне за эффектными снимками.

Пожарный самолет Super Scooper, который может сбрасывать значительный объем воды, повредил свое крыло.

ФБР планирует прибыть к месту происшествия и убедиться, что больше гражданские дроны не смогут летать в зоне тушения пожара.

К тому же вмешательство в тушение пожаров на общественных землях считается преступлением, а потому нарушитель может попасть в тюрьму на 12 месяцев, а еще получить штраф в размере до 75 000 долларов.

К слову, несколько фотографов таки опубликовали в сети фото, сделанные дронами. Однако, их сразу раскритиковали не только простые американцы, но и коллеги.