Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГСЧС Львовской области.

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Что известно о пожаре в Радехове?

Местные телеграм-каналы поделились кадрами пожара во Львовской области около 16:25. По их словам, возгорание произошло в супермаркете в Радехове. Событие прокомментировали спасатели.

Сейчас работают подразделения. На место привлекли технику по повышенному номеру вызова,

– сообщил представитель ГСЧС.

Спасатели подтвердили событие, подчеркнув, что продолжается ликвидация возгорания.

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К слову, ранее в Киеве на улице Ревуцкого горел супермаркет АТБ. По словам представительницы ГСЧС столицы, объект не функционировал, то есть внутри не находились люди. Таким образом пострадавших или погибших в результате пожара не было.

На месте также работали спасатели и ликвидировали возгорание.