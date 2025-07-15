Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ДСНС Львівщини.

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Що відомо про пожежу в Радехові?

Місцеві телеграм-канали поділилися кадрами пожежі у Львівській області близько 16:25. За їхніми словами, загоряння відбулося в супермаркеті в Радехові. Подію прокоментували рятувальники.

Наразі працюють підрозділи. На місце залучили техніку за підвищеним номером виклику,

– повідомив речник ДСНС.

Рятувальники підтвердили подію, підкресливши, що триває ліквідація загоряння.

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До слова, раніше в Києві на вулиці Ревуцького палав супермаркет АТБ. За словами представниці ДСНС столиці, об'єкт не функціонував, тобто всередині не перебували люди. Таким чином постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі не було.

На місці також працювали рятувальники та ліквідували загоряння.