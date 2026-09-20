Мощный пожар в Московской области: дроны FP-1 уничтожили склад крупной российской компании

В ночь на 20 сентября в Московской области России загорелись склады. Дым и огонь от складских помещений в Софьино были видны издалека.

Местные жители активно снимали его на камеры. Впоследствии в компании Fire Point подтвердили эффективность работы.

Что известно о пожаре в Московской области?

Ночью мониторинговые каналы писали о том, что в Подмосковье летают дроны. Около 4 утра появилась информация о попадании по складу в Софино.

Пожар там разгорелся довольно стремительно. Однако на этом атака не закончилась. В сети писали о новых прилетах.

Пожар на складе в Подмосковье: смотрите видео очевидцев

Телеграмм-канал Exilenova+ тем временем обратил внимание на интересную деталь, заметную на кадрах с места пожара. Был заметен российский ЗРК "Панцирь" как раз на фоне горящих складских помещений. "Аналоговнет отработал штатно", – иронично отметили в сообщении.



"Панцирь" не спас от беспилотников / Exilenova+

Украинская оборонная компания-производитель оружия в 5 утра подтвердила поражение складского комплекса в Подмосковье. Операцию выполнили с помощью дронов FP-1.

Именно благодаря работе этих беспилотников эффектно воспламенились склады компании "Современные складские технологии". Согласно открытым данным, ООО "ССТ" (Современные Складские Технологии) – крупный российский девелоперский и логистический комплекс, расположенный в Раменском районе Московской области. Компания специализируется на аренде, продаже и строительстве складов класса "А".

Напомним, что в ночь на 17 сентября Россию атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на территории военного аэродрома в Ростове. Тогда также под атакой оказался Ярославль. Там после объявления беспилотной опасности перекрыли выезд в сторону Москвы, а в районе Ярославского НПЗ разгорелся пожар. Мониторинговые ресурсы заявили о поражении предприятия.