Россияне не могут без пожаров: в этот раз горит склад в Новосибирске

В России 26 декабря – снова масштабный пожар. На этот раз горит склад в Новосибирске. Там было производство пластмассы.

Очевидцы рассказывают, что сначала в районе склада раздались взрывы, после чего здание на второй станции загорелось. Об этом пишут местные телеграмм-каналы. 24 канал.

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Площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. Российские СМИ сообщают, что в тушении огня принимают участие более 70 человек и 20 единиц техники.

На улице пришлось перекрыть движение, образовались большие пробки.

Пожар в Новосибирске: видео

Огонь может перейти на дома

Предупреждали, что существует риск обрушения конструкций складских помещений. Кроме того, есть угроза, что огонь распространится на соседние дома.

Горело ярко, однако в 14:30 по московскому времени пожар удалось локализовать.

Пожары в России: что известно

День 26 декабря в России оказался громким. Ночью воздушная тревога раздалась на аэродроме "Энгельс". Российские СМИ рассказывают об атаке беспилотника, но, мол, сработало ПВО. Уверяют, будто техника не пострадала. Несмотря на это, три человека погибли. Символично, что 26 декабря россияне как раз отмечают день ПВО.

Днем взрывы слышались в Белгородской и Курской областях. Похоже, праздничный "хлопок" посетил и туда.