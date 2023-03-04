На Одесчине – масштабный пожар: огонь охватил 2 тысячи квадратных метров: видео
Около 15:30 в Одессе очевидцы увидели поднимающиеся к небу клубы густого дыма. Как впоследствии удалось узнать, причиной стало возгорание сухой травы.
По информации пресс-службы ГСЧС в Одесской области, площадь пожара достигла около двух тысяч квадратных метров, пишет 24 Канал.
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Пожар виден издалека
Вскоре в местных телеграм-каналах очевидцы опубликовали видео и фото дыма на фоне ясного неба. Он был виден из разных районов города.
Масштабный пожар в Одесской области / Суспільне Одесса
Густой дым видели издалека: видео
Однако горожан призвали сохранять спокойствие и объяснили причины такого задымления.
Без паники! На полях орошения горит сухая трава,
– написали в местных телеграм-каналах.
Отметим, что в настоящее время информации ни о пострадавших, ни о жертвах нет.
Дым от пожара в Одессе / Телеграм-канал "Новости Одесса"
Не первый пожар за день
Утром 4 марта в Одессе случился еще один пожар, однако на территории 3-х этажной мини-гостиницы по улице Садыковская. Сообщение спасателям поступило около 6 утра.
Как выяснили по приезду спасатели, возгорание охватило частично второй и третий этажи, а также крышу здания. Его причиной, вероятно, являлся аварийный режим работы электросети.
В общей сложности площадь пожара достигла около 200 квадратных метров, поэтому к его ликвидации привлекли 10 единиц техники и 43 пожарных ГСЧС Одессы. Им понадобилось около часа, чтобы обуздать пламя.
К сожалению, в результате чрезвычайной ситуации пострадал гражданин 1997 года рождения. Его в состоянии средней тяжести, с ожогами верхних конечностей, госпитализировали в медицинское учреждение.
Пожар в мини-отеле Одессы / Фото ГСЧС Одесчины