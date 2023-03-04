На Одесчине – масштабный пожар: огонь охватил 2 тысячи квадратных метров: видео

Около 15:30 в Одессе очевидцы увидели поднимающиеся к небу клубы густого дыма. Как впоследствии удалось узнать, причиной стало возгорание сухой травы.

По информации пресс-службы ГСЧС в Одесской области, площадь пожара достигла около двух тысяч квадратных метров, пишет 24 Канал.

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Пожар виден издалека

Вскоре в местных телеграм-каналах очевидцы опубликовали видео и фото дыма на фоне ясного неба. Он был виден из разных районов города.



Масштабный пожар в Одесской области / Суспільне Одесса

Густой дым видели издалека: видео

Однако горожан призвали сохранять спокойствие и объяснили причины такого задымления.

Без паники! На полях орошения горит сухая трава,

– написали в местных телеграм-каналах.

Отметим, что в настоящее время информации ни о пострадавших, ни о жертвах нет.



Дым от пожара в Одессе / Телеграм-канал "Новости Одесса"

Не первый пожар за день

Утром 4 марта в Одессе случился еще один пожар, однако на территории 3-х этажной мини-гостиницы по улице Садыковская. Сообщение спасателям поступило около 6 утра.

Как выяснили по приезду спасатели, возгорание охватило частично второй и третий этажи, а также крышу здания. Его причиной, вероятно, являлся аварийный режим работы электросети.

В общей сложности площадь пожара достигла около 200 квадратных метров, поэтому к его ликвидации привлекли 10 единиц техники и 43 пожарных ГСЧС Одессы. Им понадобилось около часа, чтобы обуздать пламя.

К сожалению, в результате чрезвычайной ситуации пострадал гражданин 1997 года рождения. Его в состоянии средней тяжести, с ожогами верхних конечностей, госпитализировали в медицинское учреждение.

Пожар в мини-отеле Одессы / Фото ГСЧС Одесчины