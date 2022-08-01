В центре Одессы загорелся 6-этажный исторический дом: кадры с места происшествия

В Одессе горит 6-этажный жилой дом. Это историческое здание в центре города. Пожар вспыхнул на крыше – там находится незаконная мансарда.

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны. "Прилетов" и звуков взрывов в Одессе в эти дни не было.

К теме Сложный путь спасения от голода: из порта Одессы вышло первое судно с зерном

Горит исторический дом

Все фото и видео свидетельствуют о том, что горит доходный дом Шестопала-Чернигова-Паппе, расположенный как раз на перекрестке улицы Екатеринской и Жуковского.

Дом Шестопала-Чернигова-Паппе – шедевр позднего одесского модерна, построенный в 1911 – 1912 годах. Заметим, что это многострадальное здание пережило и незаконную перестройку, и потоп, а теперь переживает еще и пожар.

Пожар на крыше возник 1 августа в 09:38. По состоянию на 10:25 площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Подразделения ГСЧС эвакуировали 30 жителей дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Известно, что на чердаке находится незаконная мансарда

Уже больше 10 лет жители дома жалуются на незаконную мансарду на чердаке, которая перегружает старинный дом и способствует тому, что жителей верхних этажей регулярно затапливают. Стены в квартирах идут трещинами, а местами обваливается потолок. Эту проблему журналисты из "Думской" освещали еще в 2015 году.

Напомним, что ночью 28 июля на территории Одесского морского порта произошел пожар. Он также не был связан с обстрелами.

К теме – Как судно с зерном и кукурузой впервые отправилось из украинского порта: смотрите видео