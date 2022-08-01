Площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. Причини загоряння поки що невідомі.

Горить історичний будинок

Усі фото та відео свідчать проте, що палає прибутковий будинок Шестопала-Чернігова-Паппе, розташований рівно на перехресті вулиці Катеринської та Жуковського.

Будинок Шестопала-Чернігова-Паппе — шедевр пізнього одеського модерну, побудований у 1919 році.

Зауважимо, що це багатостраждальний будинок – він пережив і незаконну перебудову, і потоп, а тепер переживає ще й пожежу.

Відомо, що на горищі була незаконна мансарда

Вже понад 10 років жителі будинку скаржаться на незаконну мансарду на горищі, яка перевантажує старовинний будинок та сприяє тому, що мешканців верхніх поверхів регулярно затоплює. Стіни в квартирах йдуть тріщинами, а місцями обвалюється стеля.