В российском Омске серьезный пожар – вспыхнул торговый центр

Сегодня утром в Омске загорелся ТЦ "Триумф". Площадь огня составляет чуть более 1,3 тысячи квадратных метров.

Пожар в омском ТЦ вспыхнул в понедельник утром, 28 ноября. Над самым домом сейчас поднимается густой столб дыма. Об этом сообщают российские ведомства.

На тему В Подмосковье горел хостел, а в Москве – резиденция посла Алжира

Подробности пожара в Омске

Предварительно, в ТЦ "Триумф", расположенном в центре Омска, загорелся склад на первом этаже торгового центра. Что привело к возгоранию пока неизвестно, однако огонь разросся более чем на 1,3 тысячи квадратных метров.



Пожар ТЦ в Омске / Скриншот с видео

На место прибыли 120 пожарных

Ликвидируют возгорание в ТЦ 120 пожарных. Сообщается, что пожар уже локализован.

По словам российских СМИ, пока пострадавших не обнаружили. Однако на городских дорогах уже возникли серьезные пробки.

Волна пожаров в России: последние новости