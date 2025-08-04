В Кривом Роге возник пожар. К сожалению, известно о жертвах.

Днем, 4 августа, в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города произошло возгорание, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Огонь охватил почти всю улицу: россияне цинично обстреляли Балаклею 10 дронами

Что известно о смертельном пожаре в Кривом Роге?

Отмечается, что в результате происшествия погибли 3 человека.

Сейчас продолжается тушение пожара на общей площади 1000 квадратных метров. Работают более 30 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

"РБК-Украина" пишет, что пламя охватило пекарню. Среди погибших – двое мужчин и женщина.

Также местные СМИ сообщают, что двум погибшим парням из фасовочного цеха было по 20 лет. Женщине – 50. Пожар произошел на "Фабрике теста".

Последствия пожара в Кривом Роге / Фото ГСЧС

К слову, днем 4 августа также произошел пожар в гостинице "Власта" во Львове. Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранители. Известно о шестерых пострадавших, из них четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и двое несовершеннолетних – 14-летние братья.