Вдень, 4 серпня, в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста сталося займання, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про смертельну пожежу у Кривому Розі?

Зазначається, що внаслідок події загинули 3 людини.

Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 квадратних метрів. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

"РБК-Україна" пише, що полум'я охопило пекарню. Серед загиблих – двоє чоловіків та жінка.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що двом загиблим хлопцям з фасувального цеху було по 20 років. Жінці – 50. Пожежа сталася на "Фабриці тіста".

Наслідки пожежі у Кривому Розі / Фото ДСНС

До слова, вдень 4 серпня також сталася пожежа у готелі "Власта" у Львові. Наразі причину займання встановлюють правоохоронці. Відомо про шістьох потерпілих, з них четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє неповнолітніх – 14-річні брати.