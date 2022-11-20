Дни пожаров в России продолжаются: в Петербурге загорелась труба в жилом доме
Пожары в России не прекращаются. 20 ноября в Санкт-Петербурге в жилом доме загорелась труба.
Об этом сообщил ряд местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Информацию уже подтвердили и в МЧС.
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В Петербурге произошел пожар
В центре Петербурга 20 ноября произошел пожар в историческом здании. Инцидент произошел на Загородном проспекте, у перекрестка Пять углов.
На Пяти углах произошел пожар / Фото росСМИ
В доме расположены заведения, где продают блины и кебабы. Вероятной причиной воспламенения стали жировые отложения в трубе. Они-то и загорелись.
К месту приехали несколько пожарных машин, скорая и МЧС. Дорогу в дом перекрыли.
Смотрите видео пожара в Петербурге
В МЧС позже рассказали, что в доме №18 загорелась вентиляционная труба на крыше. Пожарных вызвали в 18:18. На место возгорания прибыли:
- 5 машин спецтехники,
- 25 пожарных.
Пожар уже потушен / Фото росСМИ
К 18:50 пламя полностью потушили. Информации о пострадавших пока нет.Любопытно! По данным комитета по охране памятников, здание, в котором произошел пожар, является объектом культурного наследия. Хотя пожарные и потушили пожар, на проспекте образовалась мощная пробка. Автобусы и троллейбусы даже сменили маршрут.
Пожар произошел в культурном памятнике: видео
В Москве также был мощный пожар
В Москве 20 ноября возник пожар в районе Комсомольской площади. Причины возгорания пока не известны.
Российские СМИ утверждают, что в районе трех вокзалов загорелся склад. На место выехали пожарные. Дым был виден вдали от места происшествия.
Вспыхнуло двухэтажное кирпичное здание, в котором есть не только склады, но и магазины. В частности, пожарные спасли 7 человек, оказавшихся в огненной ловушке. Кроме того, местные жители говорят, что на Комсомольской площади слышен запах серы.
Огонь распространился на площадь в 2 тысячи квадратных метров. Пламя было столь сильным, что пожарные просили привлечь авиацию для его ликвидации.
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