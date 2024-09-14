Утром спасатели получили сообщение о пожаре в поезде сообщением "Коростень – Олевск – Сарны" вблизи села Ракитное Сарненского района.
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Пожар в поезде на Ровенщине
До приезда пожарных работники железной дороги отцепили вагон и отогнали основной подвижной состав на безопасное расстояние, вагон без пассажиров.
Прибыв на место происшествия, спасатели сразу подали огнетушащие вещества на тушение пожара.
В результате пожара огнем повреждена моторная часть поезда. Жертв и пострадавших нет.
К ликвидации было привлечено 2 единицы спецтехники ГСЧС и 8 человек личного состава спасателей.
Причина возгорания устанавливается.
Загорелся пассажирский поезд / Фото ГСЧС
К слову, недавно стало известно о гибели в ДТП Ярослава Олейника, представителя Минстратегпрома.