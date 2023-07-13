Виктория Рубан – спикер ГСЧС Украины – в комментарии 24 Каналу рассказала, что на месте работают спасатели. Данных о погибших или пострадавших, к счастью, нет.
Обратите внимание В центре Парижа произошел взрыв в доме: много раненых, под завалами ищут людей
Пресс-секретарь ГСЧС Украины отметила: пожар вспыхнул в помещении, где расположена баня и игровая комната.
Пожары в Украине – последние новости
- Во Львовской области в Самборе вспыхнул пожар в жилом доме. Спасатели обнаружили тела 54-летней женщины и ее 11-летнего ребенка. В ГСЧС Украины рассказали, что огонь уничтожил перекрытие между вторым этажом и чердаком.
- В Киеве вспыхнул пожар в одном из медицинских учреждений. Инцидент произошел на улице Мостицкой (в Подольском районе столицы). Спасатели провели массовую эвакуацию людей. Спасти удалось около 60 человек. Речь идет о работниках медучреждения и его посетителях.
- Также в Киеве вспыхнул масштабный пожар на АЗС. Туда на большой скорости въехал автомобиль. Он врезался в колонку с горючим. К сожалению, пострадали 3 человека.