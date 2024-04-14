В ресторане Львова произошел пожар: эвакуированы более 70 человек
Источник:ГСЧС
Во львовском заведении питания вечером 13 апреля вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.
Работники ГСЧС эвакуировали посетителей и персонал ресторана. Речь идет о заведении, расположенном по улице Гнатюка, что в Галицком районе города.
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Пожар во Львове
Как рассказали в ГСЧС, 13 апреля в 23:07 спасатели получили сообщение о пожаре во Львове на улице Гнатюка – горело заведение общественного питания. На место сразу направили спасателей по повышенному номеру вызова.
В 23:43 пожар локализован и в 23:53 ликвидирован. Чтобы гарантировать безопасность было выведено на свежий воздух 74 человека из них 5 человек персонала,
– рассказали чрезвычайники.
Из-за пожара было уничтожено вентиляционную вытяжку и облицовку потолка. Однако, к счастью, никто не пострадал. К ликвидации возгорания было привлечено 40 спасателей и 9 единиц спецтехники.
Возгорание в ресторане Львова / фото ГСЧС
Пожары после обстрела
- Во время массированной атаки ночью 11 апреля российские захватчики атаковали Львовскую область. Там оккупанты ударили по ряду объектов критической инфраструктуры.
- Россияне атаковали объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию – в Червоноградском. На местах происшествия возникли пожары, однако оперативно потушили пожарные.
- Председатель Львовской ОВА отметил, что все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.