Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. По предварительной информации, причиной чрезвычайной ситуации стал взрыв газового баллона.

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Что известно о пожаре

По состоянию на 11:59 по местному времени российские спасатели ликвидировали пожар, который охватил уже 1 500 квадратных метров 4-го цеха.

По словам главы республики Карелия Артура Парфенчикова, пострадали 3 человека, среди них один получил ожог верхних дыхательных путей. В эпицентре взрыва было 2 сварщика, их состояние оценивают как тяжелое.

Из-за чрезвычайной ситуации глава региона якобы немедленно прервал свою рабочую поездку.

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Напомним, вечером 2 апреля в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал неподалеку от села Буреть, задев линию электропередач. Без света осталось более 200 домов.