Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. За попередньою інформацією, причиною надзвичайної ситуації став вибух газового балона.

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Що відомо про пожежу

Станом на 11:59 за місцевим часом російські рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила вже 1 500 квадратних метрів 4-го цеху.

За словами глави республіки Карелія Артура Парфенчикова, постраждали 3 людини, серед них одна особа отримала опік верхніх дихальних шляхів. В епіцентрі вибуху було 2 зварювальники, їх стан оцінюють як важкий.

Через надзвичайну ситуацію очільник регіону буцімто негайно перервав свою робочу поїздку.

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Нагадаємо, увечері 2 квітня в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав неподалік села Буреть, зачепивши лінію електропередач. Без світла залишилося понад 200 будинків.