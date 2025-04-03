Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Зверніть увагу Запускають по Україні смертоносні ракети: що відомо про Ту-22м3, один з яких розбився у Росії

Ту-22М3 зачепив лінію електропередач

Російський стратегічний бомбардувальник, який упав в Іркутській області, зачепив лінію електропередач. Внаслідок цього без світла залишилися 210 будинків, а також 3 "соціально-значущі" об'єкти.

Це підтвердив місцевий губернатор. Російський посадовець заявив, що на місці працює бригада Іркутської електромережевої компанії. Також висловив сподівання на швидке відновлення.

Російські телеграм-канали пишуть, що аварія сталася неподалік села Буреть. Зазначають, що бомбардувальник, ймовірно, зачепив ЛЕП "Буреть", що йде на підстанцію, яка розташована приблизно за 5 кілометрів від авіабази "Біла".

Дивіться також Ту-22М3 розбився у Росії: у мережі показали епічні кадри

У Росії розбився Ту-22М3: дивіться відео

Де впав Ту-22М3 / Скриншот з росЗМІ

До речі, у серпні 2024 в Іркутській області також упав російський Ту-22М3.